Atomic Heart : déjà 5 millions de joueurs pour le FPS dystopique

Après des années de développement, Mundfish a enfin lancé son premier jeu le mois dernier, Atomic Heart. Un FPS inspiré des System Shock qui nous plonge dans une URSS dystopique avec des machines et des androïdes, qu'il faut démonter à l'aide d'armes variées et de pouvoirs surnaturels.

Un mois après le lancement sur ordinateurs et consoles de salon, les développeurs font le point et, visiblement, le titre a rencontré un joli succès. Mundfish annonce qu'Atomic Heart a rassemblé plus de cinq millions de joueurs durant les trois semaines suivant son lancement. Le studio ne donne pas les chiffres de ventes et rappelons que le titre est disponible dans le Game Pass (PC et Xbox) depuis sa sortie.

L'aventure est loin d'être terminée, Mundfish rappelle qu'il continue de travailler sur des mises à jour pour améliorer l'expérience et, surtout, il développe activement des DLC en prenant en compte les avis des joueurs. Vous pouvez retrouver Atomic Heart à 47,90 € sur Amazon.