Atomic Heart : encore 8 minutes de gameplay pour le FPS dystopique

Après des années d'attente et plusieurs reports, Atomic Heart arrivera enfin ce mois-ci sur ordinateurs et consoles de salon. Le jeu de tir et de rôle à la System Shock de Mundfish est passé gold il y a quelques jours, plus de retard possible, et le studio dévoile désormais une longue vidéo de gameplay :

Atomic Heart se déroule pour rappel dans un univers dystopique où la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu l'issue que nous connaissons, donnant naissance à une URSS alternative avec des androïdes, des mutants et des pouvoirs surnaturels. En plus de la vidéo de gameplay, l'éditeur Focus Entertainment en profite pour faire le point sur les différentes éditions disponibles en précommande :

Atomic Heart peut être précommandé dès maintenant, avec quatre éditions au choix : L’Édition limitée Bundle , exclusif au Focus Entertainment Store, qui comprend le jeu de base, un steelbook, une affiche en métal et l'artbook officiel conçu par Mundfish ;

, exclusif au Focus Entertainment Store, qui comprend le jeu de base, un steelbook, une affiche en métal et l'artbook officiel conçu par Mundfish ; L'Édition Standard , qui comprend le jeu de base ;

, qui comprend le jeu de base ; L'Édition Gold , qui comprend le jeu de base et l'Atomic Pass ;

, qui comprend le jeu de base et l'Atomic Pass ; L'Édition Premium , qui comprend le jeu de base, l'Atomic Pass, un artbook numérique exclusif et des cosmétiques supplémentaires. L'Atomic Pass étend votre expérience Atomic Heart avec quatre DLC, ouvrant l'accès à de nouvelles zones et laboratoires à explorer ainsi qu'à de nouvelles armes, ennemis, boss et plus encore ! Le DLC Labor & Science est inclus dans les éditions physiques et est offert en bonus pour les précommandes numériques de n'importe quelle édition.

La date de sortie d'Atomic Heart est fixée au 21 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 53,99 € sur Gamesplanet.