Atomic Heart : encore 10 minutes de gameplay contre un boss

Atomic Heart est désormais attendu en début d'année prochaine sur ordinateurs et consoles de salon, mais Mundfish compte bien mettre en avant son FPS/RPG d'ici là. Le titre à la System Shock nous emmènera dans une URSS dystopique avec d'étranges créatures robotiques, et l'une d'elles à l'honneur d'une nouvelle vidéo.

IGN partage parfois des vidéos d'Atomic Heart via son partenariat IGN First et il est de retour avec 10 minutes de gameplay contre Hedgie, un gros boss en forme de balle qui va mettre à l'épreuve les joueurs. Comme le montre la séquence, le titre sera très bourrin et intense, avec quand même un minimum de réflexion pour éviter ses attaques et toucher les points faibles du boss, mais de quoi inquiéter les amateurs de FPS.

La date de sortie d'Atomic Heart est fixée au 21 février 2023 sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu contre 69,99 € à la Fnac.