TGA 2022 : Atomic Heart , nouvelle vidéo de gameplay pour le FPS dystopique

Après des années de développement, Atomic Heart arrivera enfin en début d'année prochaine sur ordinateurs et consoles de salon. Le développeur Mundfish et l'éditeur Focus Entertainment n'ont donc pas manqué l'occasion de faire parler du jeu à l'occasion des Game Awards 2022.

Au cours de la cérémonie récompensant les meilleurs jeux de l'année, Atomic Heart s'est offert une nouvelle bande-annonce de gameplay, à découvrir ci-dessus. Les studios en profitent au passage pour rappeler les bases de ce titre :

Atomic Heart vous transporte dans les années 1950, dans un monde alternatif où les robots domestiques font partie du quotidien. Alors que les humains et leurs servants robots semblent vivre en parfaite harmonie, les machines se soulèvent subitement. Il vous faut désormais réprimer la révolte avant qu’automates et autres créatures résultant d’expériences secrètes ne prennent le contrôle…

Mutants assoiffés de sang et machines impitoyables parcourent ces terres à la recherche de proies. Affrontez des intelligences artificielles devenues folles dans des combats viscéraux et spectaculaires. Adaptez votre style de combat, combinez vos compétences et vos ressources, améliorez votre équipement et utilisez l'environnement à votre avantage pour surmonter de nombreux défis et éradiquer le mal.