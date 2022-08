Atomic Heart nous montre ses combats violents et dynamiques dans une nouvelle vidéo

Attendu depuis de longues années, Atomic Heart ne manque jamais de repointer le bout de son nez à chaque salon vidéoludique. Et il est bien là cette semaine à l'occasion de la gamescom 2022, avec une nouvelle bande-annonce dédiée aux combats, c'est à admirer juste ici :

Le titre de Mundfish s'inspire fortement des jeux de rôle à la première personne comme System Shock et BioShock, nous retrouvons donc des affrontements dynamiques et violents, mais surtout très variés grâce à une multitude de pouvoirs. Atomic Heart nous plongera dans une version uchronique de l'U.R.S.S., en 1955, alors que les Russes ont fait de grandes avancées en matière de science et de robotique.

Atomic Heart est attendu dans le courant du quatrième trimestre 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, mais aussi PS5 et Xbox Series X|S. C'est du moins ce qu'annonçait Mundfish en début d'année, car la dernière bande-annonce ne le mentionne pas. Encore un énième report à prévoir ?