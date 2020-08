Atomic Heart : des versions PS5 et Xbox Series X, Mick Gordon à la musique et du gameplay

Atomic Heart est attendu depuis de très longues années, mais en 2018, le développeur Mundfish annonçait que son FPS horrifique inspiré des mécaniques de System Shock allait arriver dans les mois suivants. Bon, nous sommes en 2020, le titre n'a toujours pas de date de sortie précise malgré la possibilité de débourser 81,99 € pour précommander l'Atomic Founder's Edition...

D'un autre côté, il faut se rassurer en se disant qu'Atomic Heart est toujours vivant, Mundfish tient de temps en temps les fans au courant du développement, et le studio s'est récemment entretenu avec IGN afin d'annoncer qu'Atomic Heart sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X, en marge des versions PS4, Xbox One et PC déjà attendues. L'équipe est d'ailleurs très contente des performances du jeu sur les consoles next-gen de Sony et Microsoft, le jeu ne comprendra ainsi pas de temps de chargements, idéal pour respecter sa vision artistique et surtout éviter le downgrade sur les machines actuelles.

Autre bonne nouvelle (malgré le développement qui traîne à cause du COVID-19), le compositeur Mick Gordon s'occupera de la musique d'Atomic Heart, il est surtout connu pour avoir créé la bande originale de DOOM (disponible à 22,5 € à la Fnac), et son travail peut déjà être entendu dans la bande-annonce ci-dessus, en 4K qui plus est.