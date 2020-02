Atomic Heart : le titre redonne de ses nouvelles avec un teaser en vidéo

Cela fait de très longs mois que Mundfish n'avait pas donné de nouvelles d'Atomic Heart, et bien évidemment, le titre n'est pas sorti comme prévu en fin d'année dernière. Mais les choses avancent et IGN partage cette semaine un petit teaser, à découvrir juste ici :

Cette très courte vidéo nous rappelle qu'Atomic Heart est un jeu de tir à la première personne fortement influencé par les System Shock avec des combats nécessitant l'utilisation de pouvoirs. Et côté ambiance, c'est une nouvelle fois très glauque, avec des automates inquiétants, un ver mécanique géant que n'aurait pas renié Frank Herbert et une table en forme de visage qui sort sans doute tout droit des cartons de Téléchat.

Malheureusement, Mundfish n'indique plus de période de sortie pour Atomic Heart, mais le titre est toujours attendu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

