Atomic Heart 2 officialisé en vidéo, voici les premières infos

Il y a quelques jours, Mundfish annonçait qu'Atomic Heart compte plus de 10 millions de joueurs, lui qui est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et dans le Game Pass. Un joli succès pour ce jeu de tir dystopique, les fans ont eu droit à du contenu additionnel, mais il est temps pour les développeurs de passer à la suite. Littéralement.

Lors du Summer Game Fest Live 2025, Mundfish a dévoilé la première bande-annonce d'Atomic Heart 2, qui proposera encore une fois une esthétique rétrofuturiste et un monde ouvert avec des mécaniques de RPG. Voici ce qu'il faut savoir :

Atomic Heart 2 est un RPG d'action-aventure ancré dans un monde bien vivant et aux innombrables possibilités qui met l'accent sur son histoire, ses éléments de jeu de rôle et sa liberté. Cette suite d'Atomic Heart raconte de nouveaux événements de cette histoire alternative au sein d'un univers rétrofuturiste. Cette fois, le monde entier sera votre terrain de jeu. Préparez-vous pour de nouvelles aventures périlleuses qui redéfiniront votre expérience de jeu et feront atteindre de nouveaux sommets à ce genre vidéoludique ! Une dystopie rétrofuturiste aux graphismes réalistes. Un système de RPG étendu qui vous permet de vous immerger dans un monde bien vivant et débordant d'activités diverses et variées. La suite captivante de l'histoire, bourrée de mystères et de tension. Vos personnages adorés sont de retour, tandis que de nouveaux venus les aideront à révéler une nouvelle facette du monde du jeu. Le système de combat remanié et amélioré vous permet d'utiliser vos deux mains à la fois : associez les capacités du gant à tout un éventail d'armes de corps-à-corps et à distance. Replongez dans le monde merveilleux de la science et de la technologie et découvrez ce que ce nouveau chapitre vous réserve !

Atomic Heart 2 est attendu sur PC et consoles à une date encore inconnue.