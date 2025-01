Atomic Heart : le troisième DLC Enchantment Under the Sea lancé en vidéo

Mundfish Studio et Focus Entertainment continuent de publier du contenu additionnel pour Atomic Heart, leur jeu de rôle et de tir dystopique. Le titre a déjà eu droits aux extensions Annihilation Instinct et Trapped in Limbo, les studios lancent cette semaine le troisième DLC, Enchantment Under the Sea.

Ce nouveau contenu additionnel nous refait visiter l'Installation 3826, dans le centre de recherche sous-marin Neptune. Les joueurs devront affronter des créatures marines à l'aide d'armes et capacités inédites, voici ce qu'il faut savoir sur Enchantment Under the Sea :

Percez de nouveaux secrets dans les profondeurs de l'Installation 3826.



« Enchantment Under the Sea » renoue avec les combats spectaculaires qui ont fait d'Atomic Heart un des blockbusters de 2023. Faites la connaissance d’un nouveau casting de personnages éclectiques, plongez dans une nouvelle aventure avec une des Jumelles à vos côtés, et tentez de sauver l'Humanité d'un destin tragique. Revisitez aussi certains lieux familiers de l'Installation 3826 devenus méconnaissables, comme la ville flottante de Chelomey, désormais sous le joug impitoyable d’une Robogirl géante. Des armes et compétences inédites pour affronter de nouvelles menaces.



« Enchantment Under the Sea » vient ajouter deux nouvelles armes à l’arsenal déjà fourni d’Atomic Heart : le Thunderclap, un marteau dévastateur aux dégâts boostés par l’électricité, et le KM-4 Kuzmich, un fusil de chasse au canon double capable de faucher des groupes d’ennemis tout entiers grâce à plusieurs modes de tirs (vertical ou horizontal). Ces armes sont accompagnées de deux nouvelles compétences pour le gant polymère issues des célèbres Jumelles : « Blaze », une compétence de polymère brûlant permettant aux joueurs de lancer des boules de feu rougeoyantes et infliger des dégâts de zone, et la compétence « Whip », un grappin permettant à P-3 de se tracter vers ses ennemis, d’esquiver les attaques et d’atteindre des zones jusque là inaccessibles.

Enchantment Under the Sea est disponible dès aujourd'hui dans Atomic Heart, le DLC est inclus dans l'Atomic Pass et l'Édition Premium, vendue 33,99 € sur Gamesplanet. Le jeu de base est disponible à partir de 30 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac. Pour rappel, une quatrième et dernière extension est attendue cette année.