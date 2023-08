Atomic Heart : le premier DLC Annihilation Instinct lancé en vidéo

Mundfish, avec l'aide de Focus Entertainment, a lancé en février dernier Atomic Heart, un jeu de rôle et de tir à la première personne qui nous emmène dans une version dystopique de l'URSS des années 1950. Le titre a attiré des millions de joueurs, et il accueille cette semaine son premier DLC.

Les joueurs d'Atomic Heart peuvent découvrir Annihilation Instinct, un contenu additionnel narratif qui rajoute une zone inédite, de nouvelles armes, de nouveaux ennemis ou encore une nouvelle capacité pour le gant polymère. Les développeurs entrent dans les détails :

Le cauchemar technologique ne fait que commencer

Embarquez pour un nouveau périple mouvementé et découvrez la vérité sur l'histoire de NORA alors que le Major P-3 est rappelé au complexe Facility 3826. Rencontrez l’énigmatique Professeur Lebedev pour comprendre comment réprimer une IA hors de contrôle et freiner son Instinct d'Annihilation.

Poursuivez l'histoire et continuez à explorer le monde dystopique et fou d’Atomic Heart alors que vous visitez le Complexe Mendeleev et ses marécages environnants, une zone complètement nouvelle. Affrontez des machines détraquées, de nouveaux ennemis changeant de forme et un tout nouveau boss. Débloquez deux nouvelles armes : le Sécateur - une arme à distance avec 2 modes de tir - et la Klusha - une arme de mêlée capable de trancher et percer vos adversaires ! Enfin, prenez l'avantage et survivez en améliorant votre gant polymère avec la nouvelle capacité de Technostase, vous permettant de manipuler le temps.