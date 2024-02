Atomic Heart : le DLC complètement barré Trapped in Limbo lancé en vidéo

Atomic Heart, le jeu de tir dystopique dans une URSS avec des robots étranges, fêtera ce mois-ci son premier anniversaire, mais Mundfish et Focus Entertainment lancent surtout la seconde extension de leur titre. Après Annihilation Instinct, place à Trapped in Limbo, un DLC pour le moins psychédélique :

Dans Trapped in Limbo, les joueurs d'Atomic Heart vont donc devoir retourner dans les Limbes pour y affronter des ennemis inédits dans des environnements colorés, mais tordus. En plus des défis ardus à relever, les joueurs pourront utiliser des armes revisitées et surtout découvrir les secrets de P-3 et des Limbes. Côté contenu, nous aurons droit à sept skins à dévérouiller avec des pièces d'or, des armes et des compétences.

Trapped in Limbo est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, en DLC ou via les éditions Gold et Premium d'Atomic Heart. Vous pouvez retrouver le jeu à partir de 39,09 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.