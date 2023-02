Atomic Heart : le FPS dans une URSS fictive se lance en vidéo

Après des années de développement et plusieurs reports, c'est enfin aujourd'hui que sort Atomic Heart sur ordinateurs et consoles de salon. Le jeu de tir à la première personne de Mundfish et Focus Entertainment nous plonge pour rappel dans une URSS dystopique, et voici la bande-annonce de lancement :

Si jamais vous n'avez pas encore entendu parler d'Atomic Heart, voici une présentation :

Atomic Heart propose une réécriture utopique de l'Histoire dans laquelle les humains vivent en harmonie avec leurs robots loyaux et fervents dans une URSS fictive, berceau d'une révolution scientifique et technologique. Mais d’obscures expériences et la course aveugle aux progrès techniques ont perverti ce monde fait de merveilles et de perfection. Faites face aux conséquences mortelles de l'innovation en tant qu'Agent P-3 et embarquez pour un voyage où l’intelligence artificielle est au bord de la folie, et où d’horribles mutants et des robots tueurs parcourent l'Installation 3826. Améliorez et déchaînez un arsenal d'armes de mêlée et de technologies de pointe, débloquez des capacités et combinez-les pour créer votre propre style de jeu et survivre aux menaces les plus périlleuses. Que vous soyez un joueur hardcore en quête de combats intenses ou un aventurier désireux d'explorer ce monde unique et profiter de sa narration, Atomic Heart s’adapte à votre expérience idéale avec trois niveaux de difficulté au choix.

Au passage, l'éditeur Focus Entertainment rappelle aux futurs de joueurs de bien mettre à jour le titre avant de le lancer, le patch day one semble important pour bien profiter de l'expérience. Atomic Heart est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 53,99 € sur Gamesplanet.

