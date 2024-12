Atomic Heart : date de sortie et vidéo pour le troisième DLC sous l'océan

Focus Entertainment et Mundfish Studio viennent de dévoiler aujourd'hui une première bande-annonce pour Enchantment Under the Sea, le troisième DLC d'Atomic Heart, qui fera suite à Annihilation Instinct et Trapped in Limbo. Cette fois, direction l'Installation 3826 pour explorer un centre de recherche sous-marin.

Enchantment Under the Sea nous emmènera donc à Neptune, un centre sous-marin, afin d' « explorer ses mystères et tenter de sauver l'Humanité d'un destin tragique », mais également des lieux familiers de l'Installation 3826 qui ont bien changé, notamment la ville flottante de Chelomey désormais envahie de robots fous. Les joueurs qui possèdent l'Atomic Pass auront évidemment accès à de nouvelles armes, à savoir le marteau électrique Thunderclap et le fusil de chasse à double canon KM-4 Kuzmich, sans oublier les compétences Blaze pour lancer des boules de feu et Whip pour se mouvoir à l'aide d'un grappin. Côté ennemis, il faudra affronter des essaims de pieuvres mutantes coralliens ou encore le boss MOR-AY.

La date de sortie du DLC Enchantment Under the Sea est fixée au 28 janvier 2025 dans Atomic Heart, il sera inclus dans l'Édition Premium et l'Atomic Pass. Le jeu est disponible sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez l'acheter à partir de 19,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.