Atomic Heart : date de sortie et bande-annonce pour Annihilation Instinct, le 1er DLC du jeu

En février dernier et après de longues années de développement, Mundfish et Focus Entertainment ont lancé Atomic Heart, un jeu de tir à la première personne dans la lignée des System Shock prenant place dans une version uchronique de l'URSS, avec des robots et autres androïdes.

Le titre a rencontré un joli succès avec plus de cinq millions de joueurs trois semaines après sa sortie, il faut dire que le titre est inclus dans le Game Pass depuis son lancement, et les développeurs abordent désormais le sujet des contenus additionnels. Mundfish dévoile cette semaine Annihilation Instinct, le premier DLC d'Atomic Heart dont la date de sortie est fixée au 2 août prochain. Il inclura de nouvelles armes, un nouveau pouvoir, une nouvelle zone et de nouveaux ennemis, le studio détaille tout cela :

Poursuivez votre aventure avec le DLC Annihilation Instinct et découvrez le destin de ce monde dystopique après les événements d’Atomic Heart. Replongez au cœur de l’Installation 3826 et découvrez la vérité sur NORA à mesure que vous explorerez l’énigmatique Complexe Mendeleïev et ses marais environnants. Tentez de survivre face à de nouveaux ennemis capables de se métamorphoser grâce à deux nouvelles armes - le Sécateur, une arme à distance et la Klusha, une arme de mêlée - et un nouveau pouvoir vous laissant manipuler le temps lui-même. Faites la connaissance d’un personnage énigmatique, retrouvez d’autres têtes familières et plongez au cœur de la folie de l’Intelligence Artificielle pour contrer ses Instincts d’Annihilation.

Et pour les fans du jeu, pas besoin d'attendre Annihilation Instinct pour avoir une occasion de relancer Atomic Heart, le titre accueille dès maintenant le mode New Game+, permettant de recommencer l'aventure en conservant les compétences et l'arsenal de la première partie, pour affronter des ennemis avec de nouvelles résistances et attaques élémentaires.

Atomic Heart est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, le DLC Annihilation Instinct sera disponible automatiquement et sans frais pour les possesseurs de l'Atomic Pass et des éditions Gold ou Premium, cette dernière est vendue 89,99 € sur Gamesplanet.