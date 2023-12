Atomic Heart : date de sortie et gameplay pour Trapped in Limbo, la seconde extension psychédélique

Lancé en février dernier, Atomic Heart a déjà eu droit à une première extension, Annihilation Instinct, rajoutant pas mal de contenu additionnel. Mundfish et Focus Entertainment seront de retour en début d'année prochaine, pour le premier anniversaire du jeu, avec un second DLC qui s'offre dès cette semaine une bande-annonce de gameplay :

Trapped in Limbo plongera les joueurs dans le Limbo, un monde inédit et coloré avec des mystères et des ennemis inédits, sans oublier de nouvelles armes. Côté scénario, il proposera une nouvelle fin alternative à la précédente extension :

L’histoire du DLC Trapped in Limbo débute immédiatement après la fin de la campagne, mais explore les suites d’une autre fin que celle du premier DLC Annihilation Instinct. Alors que les joueurs découvriront de nouvelles sections inédites du monde étrange qu’est le Limbo, ils devront faire face à de nouveaux challenges inattendus et tenter d’aider P-3 à s’échapper à travers différents parcours d’obstacles et combats acharnés contre des ennemis au look particulièrement « Limbo ». Mais pour arriver au sommet et tenter de libérer l’esprit de P-3 de ses vieux démons, les joueurs devront user de tous les moyens pour survivre à un jeu dont les règles ont changé. La clé du destin de Major P-3 se cache dans le Limbo. A vous de mettre la main dessus. A mesure qu’ils courront, sauteront, et glisseront de plateforme en plateforme, les joueurs devront collecter des pommes pour débloquer de nouvelles armes et compétences, tandis que les pièces d’or leur permettront de débloquer jusqu’à 7 skins uniques à équiper dans la campagne principale.

La date de sortie de Trapped in Limbo est fixée au 6 février 2024 dans Atomic Heart sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Un DLC qui sera disponible dans l'Atomic Pass, dans les éditions Gold et Premium ou séparément. Vous pouvez retrouver Atomic Heart à partir de 34,62 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.