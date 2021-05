Maneater : le shARkPG arrive sur Switch avec une bande-annonce

Maneater est sorti l'année dernière sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais depuis longtemps, une version Switch est attendue par les joueurs. Et après des mois à patienter, elle débarque enfin, Deep Silver et Tripwire Interactive partagent donc une bande-annonce de lancement à admirer juste ici :

Comme nous le rappelle cette vidéo, Maneater est un shARkPG, un jeu de rôle avec un requin qui doit croquer un maximum de poissons, squales et humains pour devenir le prédateur ultime. Et comme si cela ne suffisait pas, le titre débarque aujourd'hui dans le Xbox Game Pass pour PC, consoles et mobiles, de quoi s'amuser même sans avoir à acheter le jeu.

Pour les possesseurs de Nintendo Switch intéressés, Maneater est à 39,99 € sur Amazon.

