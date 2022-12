CINEMA : Scream VI, Ghostface arrive à New York dans la bande-annonce teaser du film de 2023

La qualité des films Scream ayant décliné au fil des 4 premiers épisodes, les fans d'horreur ont eu peur quand Paramount Pictures avait annoncé un cinquième volet tardif, simplement appelé Scream. Sorti au début de l'année 2022, celui-ci a pourtant connu un beau succès public et critique, grâce à un récit se jouant encore des codes du slasher pour un résultat qui a séduit.

Il a vite été confirmé que la production d'une suite serait lancée, mais nous ne pensions pas qu'elle irait aussi vite. Scream VI (merci la numérotation archaïque) est déjà bien une réalité : sa première bande-annonce teaser vient d'être diffusée et sa date de sortie est calée au 8 mars 2023 en France et au 10 aux États-Unis. Le court trailer nous apprend qu'un tueur sous le masque de Ghostface sévira cette fois à New York, pendant la nuit d'Halloween, alors que son déguisement se mêle bien évidemment à celui des badauds et à l'immense foule sortie en ville, notamment composée de 4 survivants du drame de Woodsboro...



Au casting, nous retrouverons Melissa Barrera (Sam Carpenter), Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin), Mason Gooding (Chad Meeks-Martin), Jenna Ortega (Tara Carpenter), Hayden Panettiere (Kirby Reed) et Courteney Cox (Gale Weathers), aux côtés des nouveaux venus Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra et Samara Weaving, toujours sous la direction des réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett.

La recette gagnante va-t-elle encore fonctionner ? Réponse dans quelques semaines !