CINEMA : Scream, un sixième film officialisé après le succès du dernier volet

Scream, cinquième volet de la saga créée par Wes Craven en 1996, est sorti au cinéma à la fin du mois dernier, et c'est déjà un succès au box-office. Après trois semaines d'exploitation, il a déjà rapporté plus de 100 millions de dollars au distributeur Paramount Pictures et aux producteurs Spyglass Media, Project X Entertainment et Radio Silence.

Alors bien évidemment, tout ce beau monde est d'accord pour continuer de capitaliser sur la licence, et un sixième volet de la franchise Scream vient déjà d'être officialisé, comme le rapporte The Hollywood Reporter. Les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett seront de retour derrière la caméra, tandis que James Vanderbilt et Guy Busick vont de nouveau s'occuper du scénario. L'équipe créative reste donc la même que sur Scream (2022), et la production devrait débuter dès cet été. Kevin Williamson, co-créateur de la licence, sera une nouvelle fois producteur exécutif, de quoi rassurer les fans.

Pour le moment, le casting reste inconnu, mais il y a fort à parier que les survivants du dernier volet devraient de nouveau être de la partie. Reste désormais à savoir quand ce Scream 6 sortira en salles, et qui se cachera cette fois sous le masque de Ghostface. Si vous n'avez pas vu le dernier film, il est disponible en précommande à 24,99 € sur Amazon.