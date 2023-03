CINEMA : Scream VI, Demi Lovato signe le titre Still Alive avec un clip et des extraits du film d'horreur

L'époque où les gros films étaient accompagnés de leurs clips musicaux semble de retour, et après Top Gun: Maverick qui incluait des titres de Lady Gaga et OneRepublic, Paramount Pictures remet ça avec Scream VI et fait appel à une chanteuse pop rock qui cartonne depuis plus de 10 ans.

Demi Lovato chante ici Still Alive, un titre qu'elle a coécrit avec Mike Shinoda, cofondateur de Linkin Park et Fort Minor. Le musicien joue également dans le clip, avec une petite apparition de Spencer Charnas (Ice Nine Kills) en tant que réceptionniste, mais c'est bien Demi Lovato qui a le rôle principal dans le vidéoclip de Still Alive, entrecoupé de séquences du film. Sera-t-elle « toujours vivante » à la fin de la vidéo ?

Pour rappel, la date de sortie de Scream VI est fixée au 8 mars 2023 au cinéma, c'est mercredi prochain, vous pouvez retrouver la bande-annonce du film d'horreur juste ici et le cinquième volet de la saga à 9,99 € sur Amazon.