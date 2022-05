CINEMA : Top Gun: Maverick, Lady Gaga et OneRepublic dévoilent deux chansons pour le film

Top Gun et la musique, c'est une grande d'histoire d'amour. Les fans du premier film se souviennent encore du titre Take My Breath Away de Berlin, composé par Giorgio Moroder, et la Paramount veut faire de même avec Top Gun: Maverick, sa suite qui sortira en salles de cinéma à la fin du mois.

Le studio a fait appel à plusieurs artistes pour composer des musiques afin d'accompagner la sortie de Top Gun: Maverick, à commencer par Lady Gaga. La chanteuse de Bad Romance et actrice dans A Star is Born a dévoilé récemment son single Hold My Hand, réalisé par Joe Kosinski, derrière la caméra pour le film également. L'occasion de découvrir Lady Gaga en tenue d'aviatrice et surtout des images inédites de Top Gun: Maverick avec celles du précédent volet. Une musique émouvante qui contraste avec l'autre chanson composée pour le film par OneRepublic cette fois. Le groupe américain révélé en 2007 avec Apologize signe ici le titre I Ain't Worried bien plus dansant, avec encore une fois un clip mettant en avant des images du long-métrage et du groupe à la plage, en écho à une scène de Top Gun: Maverick.

Top Gun: Maverick sortira en salles de cinéma le 25 mai prochain. Vous pouvez retrouver le premier film en Blu-ray 4K UHD édition limitée steelbook à 29,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Microsoft Flight Simulator : une date de sortie précise pour l'extension Top Gun: Maverick