CINEMA : Scream VI, Ghostface terrorise New York dans une nouvelle bande-annonce

La franchise Scream avait fait son retour l'année dernière avec un cinquième volet, qui a cartonné au box-office. Paramount Pictures a donc rapidement lancé la production d'un sixième film, sobrement intitulé Scream VI, et qui arrivera au cinéma dans moins de deux mois.

Aujourd'hui, quelques semaines après un teaser dans le métro de New York, nous avons droit à une première vraie bande-annonce pour Scream VI. Ghostface semble cette fois-ci un peu différent, il le dit lui-même, n'hésitant pas à lâcher son fameux couteau pour opter pour un fusil à pompe, une arme un peu plus bruyante. Nous retrouvons quelques survivants des précédents volets avec Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega, Hayden Panettiere et bien évidemment Courteney Cox, mais aussi de nouvelles têtes comme Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra et Samara Weaving.

La date de sortie de Scream VI est fixée au 8 mars 2023 au cinéma, d'ici là, vous pouvez retrouver le Scream de 2022 à 12,74 € sur Amazon.