CINEMA : Scream, le casting prend la pose avec le masque de Ghostface sur une série d'affiches

Qui se cache derrière le masque de Ghostface ? Eh bien, c'est là tout l'art de la franchise Scream, où un tueur masqué assassine ses victimes à l'aide d'un long couteau, et sous le costume se cache toujours une personne connue des victimes et du spectateur, même si nous le découvrons seulement à la fin des films.

Et pour Scream, cinquième volet de la saga attendu en début d'année prochaine au cinéma, Paramount Pictures s'amuse avec ce principe de base et partage une série de nouvelles affiches où Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox) et Dewey Riley (David Arquette) prennent la pose, masque en main. Serait-ce l'un d'eux qui se cache sous le costume de Ghostface ? Mystère...

Scream sera pour rappel à découvrir au cinéma à partir du 12 janvier 2022. Vous pouvez retrouver le premier film en édition 4K UHD avec un steelbook en édition limitée à 29,99 € sur Amazon.