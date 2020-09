Scream : Neve Campbell retrouvera David Arquette et Courteney Cox au casting du prochain film

En 1996, Wes Craven révolutionnait (encore) le cinéma d'horreur avec Scream, un slasher teinté d'humour noir qui met en scène de jeunes adultes en prise avec un tueur masqué d'un visage de fantôme déformé. L'intelligence du premier volet consistait à reprendre les codes du slasher (Halloween, Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit, etc.), qui existent dans la diégèse du film, pour le plus grand plaisir des fans du genre. Le tueur, surnommé Ghostface, est aujourd'hui un personnage de cinéma culte, de même que la scène d'introduction avec le coup de téléphone, notamment parodié dans les Scary Movie.

Scream a donc déjà eu trois suites, et un cinquième volet sortira en début d'année 2022, avec un casting qui rappellera de bons souvenirs aux amateurs de la franchise. Car oui, Paramount Pictures vient d'annoncer que Neve Campbell, David Arquette et Courteney Cox reprendront encore une fois leurs rôles de Sidney Prescott, Dewey Riley et Gale Weathers. De quoi rendre les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (déjà derrière Ready or Not, comédie horrifique avec Margot Robbie Samara Weaving) très fiers :

Nous avons encore du mal à croire à notre chance ! Le personnage de Sidney Prescott a littéralement nourri notre amour du cinéma, et avoir la chance de travailler avec Neve est un rêve qui devient réalité. Sans elle, ce ne serait pas vraiment un film Scream, et nous sommes très heureux et honorés de la retrouver à Woodsboro.

L'actrice Neve Campbell rajoute :

J'ai beaucoup discuté avec les réalisateurs, et ils ont montré un tel enthousiasme, un tel respect et une telle admiration pour Wes Craven et tout ce qu'il a créé avec la franchise Scream que je suis plus qu'heureuse de reprendre le rôle de Sidney Prescott et de retourner à Woodsboro !

Si les fans retrouveront donc des visages connus, de nouvelles têtes feront évidemment leur apparition dans ce Scream 5, avec notamment Mason Gooding, Dylan Minnette (13 Reasons Why), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Kyle Gallner, Mikey Madison (Better Things), Marley Shelton (Judy Hicks dans Scream 4), Jack Quaid (The Boys), Melissa Barrera et Jenna Ortega (You). Un casting prometteur pour le premier film de la franchise qui ne sera pas réalisé par Wes Craven, ce dernier nous ayant quitté en 2015. Le scénariste et co-créateur de la franchise Kevin Williamson sera tout de même là pour veiller à la qualité du cinquième film de la saga de slashers la plus lucrative, avec au total 600 millions de dollars amassés au box-office.

Scream 5 est attendu en salles de cinéma le 14 janvier 2022, il faudra être patient, vous pouvez en attendant retrouver un coffret avec les quatre premiers films de la franchise à 29,99 € à la Fnac.