I Have No Mouth, and I Must Scream : le jeu d'aventure culte et dérangeant annoncé sur consoles

Si vous aimez les vieux jeux d'aventure en point and click, bonne nouvelle, Nightdive Studios vient d'annoncer des versions pour consoles de I Have No Mouth, and I Must Scream, un titre sorti à l'origine en 1995 et déjà jouable sur les PC modernes grâce à ce même studio. Il y a 30 ans, The Dreamers Guild avait codéveloppé le jeu original avec Cyberdreams, les deux studios ont fermé leurs portes peu après, le jeu n'ayant pas rencontré le succès commercial.

Mais, au fil du temps, I Have No Mouth, and I Must Scream s'est imposé comme un point and click incontournable, à condition d'avoir le cœur bien accroché. Inspiré de la nouvelle dystopique Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie de Harlan Ellison, le jeu suit les cinq derniers humains de la Terre, ravagée par l'ordinateur A.M. qui torture ces survivants depuis plus de 100 ans. Les joueurs doivent accomplir des quêtes avec ces cinq personnages pour les libérer, dans une ambiance cauchemardesque.

La date de sortie d'I Have No Mouth, and I Must Scream est fixée au 27 mars 2025 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.