BON PLAN : I Have No Mouth, and I Must Scream, le point and click horrifique culte offert sur GOG.com pendant quelques heures

Les Soldes d'hiver battent leur plein sur GOG.com, et CD Projekt a quelques offres à nous proposer en parallèle pour attirer les clients. Un nouveau titre est ainsi offert sur la plateforme : il s'agit I Have No Mouth, and I Must Scream, le classique des point and click de 1995 adapté d'une nouvelle horrifique, que GOG.com avait d'ailleurs sorti ressucité avec une version numérique en 2013.

Pour les présentations et le lien de téléchargement, ça se passe ci-dessous :

I Have No Mouth, and I Must Scream Les derniers survivants de la Terre sont enfouis au cœur de la planète, prisonniers des entrailles d'un ordinateur fou depuis 109 ans. Gorrister le suicidaire solitaire. Benny la brute mutilée. Ellen la phobique hystérique. Nimdok le sadique mystérieux. Ted le cynique paranoïaque. Le moment est venu pour eux de jouer à un petit jeu... I Have No Mouth and I Must Scream vous plonge dans une aventure éprouvante dans le ventre d'une bête électronique. Découvrez les secrets les plus sombres de ces derniers humains. Défendez-vous contre les assauts psychologiques permanents d'AM. Résolvez les énigmes du passé pour peut-être vous libérer définitivement des chaînes d'AM dans une aventure inoubliable ! Attention, le jeu contient des scènes choquantes et doit être réservé à un public adulte. Basé sur la nouvelle du même nom, récompensée du prix Hugo en 1968.

Bande originale de John Ottman, un compositeur d'Hollywood acclamé par la critique !

Harlan Ellison lui-même prête sa voix au superordinateur, AM !

Affrontez de pénibles choix moraux qui peuvent influencer le sort des cinq derniers humains sur Terre.

Ne tardez pas à déverrouiller I Have No Mouth, and I Must Scream, il est seulement gratuit jusqu'au 25 décembre à 14h59. 2 autres titres seront ensuite offerts les 27 décembre et 3 janvier. À part ça, un The Video Game History Foundation Support Pack est vendu avec Warhammer 40,000: Chaos Gate et Darklands à l'intérieur, et les 5,99 € qu'il coûte seront intégralement reversés à l'association qui redonne vie à d'anciens jeux, tandis que les anciens Shard of Spring, Demon's Winter, Crystal Caves et Secret Agent font justement leur entrée sur GOG.com.

