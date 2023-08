CINEMA : Scream 7 déjà officialisé avec un nouveau réalisateur à la barre

Spyglass Media Group et Paramount Pictures ont offert une seconde vie à la saga Scream en 2022 avec un long-métrage qui fait aussi bien office de suite que de reboot, réalité par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Les deux compères sont retournés derrière la caméra pour Scream VI cette année et, bien évidemment, un autre film est déjà prévu.

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, un septième film Scream est déjà en préparation chez Spyglass et Paramount. Cependant, Bettinelli-Olpin et Gillett ne réaliseront pas ce nouvel opus, trop occupés sur un film d'horreur d'une franchise inédite pour Universal Pictures. Mais comme les studios ne veulent pas perdre de temps, c'est Christopher Landon qui réalisera ce Scream 7, lui qui est déjà connu pour avoir réalisé les deux Happy Birthdead, Freaky ou encore We Have a Ghost et scénarisé plusieurs Paranormal Activity. Rien ne dit cependant qu'il s'occupera du script de ce Scream 7, les deux derniers films étant scénarisés par James Vanderbilt, Guy Busick et Kevin Williamson.

Le plan de la Paramount est clair : surfer sur la hype de Scream (2022) et Scream VI le plus rapidement possible, mais la production de Scream 7 ne débutera qu'après la fin de la grève des scénaristes et acteurs qui touche Hollywood, le casting n'aurait d'ailleurs pas encore signé de contrat pour participer au film à l'heure actuelle. En attendant de découvrir Scream 7 au cinéma à une date encore inconnue, vous pouvez précommander l'intégrale des six films à 69,99 € sur Amazon.

