CINEMA : Scream 7, tout le monde fuit, naufrage en vue pour le slasher ?

Née en 1996 grâce à Wes Craven, la franchise Scream est revenue sur le devant de la scène en 2022 avec un cinquième volet réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gilett et mettant en scène de nouveaux personnages, sans oublier les stars de l'époque (du moins ceux ayant survécu au tueur masqué).

Scream VI a vu le jour en début d'année, mais pas le temps de souffler, la production d'un septième volet avait été officialisée dès l'été dernier, pour une sortie en 2024. Cependant, ces derniers mois, le projet a connu des rebondissements. L'actrice principale Melissa Barrera a été renvoyée du projet après avoir apporté son soutien à la Palestine, et quelques heures après, c'est Jenna Ortega qui annonçait son départ, officiellement pour un conflit d'emploi du temps, même si le timing de l'annonce ne trompe personne. Rappelons quand même que Jenna Ortega doit tourner la saison 2 de la série Mercredi, la grève des scénaristes et acteurs a pas mal chamboulé l'emploi du temps de tout le monde.

Mais, ces derniers jours, nouveau rebondissement ! Christopher Landon (Happy Birthdead), le réalisateur qui devait succéder à Bettinelli-Olpin et Gilett, vient d'annoncer qu'il a quitté la production de Scream 7 ! Une annonce faite sur X/Twitter, le réalisateur ne détaille pas réellement les raisons de ce choix :

Je suppose que c’est le moment idéal pour annoncer que j’ai officiellement quitté Scream 7 il y a plusieurs semaines. Cela décevra certains et ravira d’autres. C'était un travail de rêve qui s'est transformé en cauchemar. Et mon cœur s'est brisé pour toutes les personnes impliquées. Tout le monde. Mais il est temps de passer à autre chose. Je n'ai rien de plus à ajouter à la conversation que j'espère que l'héritage de Wes prospère et s'élève au-dessus du vacarme d'un monde divisé. Ce que lui et Kevin (Williamson, scénariste, ndlr) ont créé est quelque chose d'incroyable et j'ai été honoré de pouvoir profiter, même le plus bref instant, de leur éclat.