CINEMA : Mortal Kombat, le casting prend la pose à travers une série de posters animés en amont du 1er trailer

Après toutes ces années, la licence Mortal Kombat a connu bien des déclinaisons vidéoludiques, désormais réalisées par NetherRealm Studios et va cette année faire son retour sur grand écran avec non pas un film d'animation comme Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, mais bel et bien un long-métrage en live-action. Ce pari osé et dans l'air du temps sera réalisé par Simon McQuoid et s'apprête à enfin pleinement se montrer à travers une bande-annonce attendue ce jeudi 18 février à 18h00. Pour nous faire patienter et faire grimper l'attente des fans, une série de posters a été partagée depuis quelques heures, légèrement mis en mouvement pour un rendu vraiment clinquant.

Jessica McNamee is Sonya Blade. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/esN6nGMwme — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Nous retrouvons donc certains personnages emblématiques des jeux, à savoir Sonya Blade (Jessica McNamee), Shang Tsung (Chin Han), Kung Lao (Max Huang), Mileena (Sisi Stringer), Kano (Josh Lawson), Sub-Zero (Joe Taslim) et Liu Kang (Ludi Lin), mais aussi un certain Cole Young campé par Lewis Tan, entièrement inédit. Scorpion, Raiden et Jax sont également au casting, et pourraient bien également avoir droit à leur affiche dans les heures à venir. Des visuels directement issus du film avaient été partagés en début d'année, nous donnant un bon aperçu du rendu plutôt agréable à l'œil de cette production.

Ludi Lin is Liu Kang. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/C1rFsgnsyg — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Chin Han is Shang Tsung. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/5Bym7XaiQJ — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Lewis Tan is Cole Young. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/PUzHjZm1PL — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Max Huang is Kung Lao. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/dKwIIX2FkH — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Sisi Stringer is Mileena. #MortalKombatMovie trailer Thursday at 9am PT. pic.twitter.com/TMCNsdzsfg — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Josh Lawson is Kano. #MortalKombatMovie trailer Thursday at 9am PT. pic.twitter.com/C9DSFBtQYe — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Pour rappel, ce film Mortal Kombat est attendu le 14 avril 2021 au cinéma, ce qui veut tout et rien dire à l'heure où les salles sont encore fermées dans notre pays. Mortal Kombat 11 Ultimate peut lui être acheté 54,99 € sur Amazon si vous désirez la version la plus récente du jeu.

Mehcad Brooks is Jax Briggs. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/ulgAuAxfBw — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Tadanobu Asano is Raiden. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/KVp7h5Grfh — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Mise à jour : ajout de Raiden campé par Tadanobu Asano et Jax Briggs joué par Mehcad Brooks.