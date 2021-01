CINEMA : Mortal Kombat, de premières photos en costumes pour les personnages du film de 2021

Le producteur Todd Garner nous a prévenus : le premier trailer du nouveau film Mortal Kombat arrivera en février prochain. Mais avant cela, nous avons enfin droit aujourd'hui à un premier aperçu du long-métrage de Simon McQuoid dans le cadre d'un entretien accordé à Entertainment Weekly, avec plusieurs photographies montrant enfin le look des personnages.

Pour mémoire, nous retrouverons au casting Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung), Joe Taslim (Sub Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax), Sisi Stringer (Mileena) et Lewis Tan. Une bonne partie d'entre eux est déjà visible ici, dans des tenues pas si kitsch que ça par rapport au film de 1995. Même s'il n'est pas dit que des costumes plus osés soient montrés à l'écran, êtes-vous convaincus par ce premier aperçu du long-métrage ?

Le film Mortal Kombat est prévu pour le 14 avril 2021 au cinéma en France, et le 16 aux États-Unis, dans les salles comme sur HBO Max. En attendant, Mortal Kombat 11 Ultimate est disponible pour 44,99 € sur Amazon.fr.

Mise à jour 18h30 : le scénariste Greg Russo a dévoilé un autre cliché sur son compte Twitter personnel.

