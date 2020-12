CINEMA : Mortal Kombat, une date de sortie pas si lointaine pour le film de 2021

Le Mortal Kombat de 1995 par Paul W. S. Anderson est loin d'être une œuvre d'art, mais il est tout de même resté dans les mémoires : il n'y a qu'à voir le DLC de Mortal Kombat 11 qui s'en inspire pour constater que même ses créateurs le portent dans leur cœur. La licence se prépare désormais à retenter l'expérience avec un nouveau long-métrage réalisé par Simon McQuoid, scénarisé par Greg Russo et produit par James Wan. Au casting, nous retrouverons Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung), Joe Taslim (Sub Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax), Sisi Stringer (Mileena) et Lewis Tan.

Le projet a comme tout le monde pris du plomb dans l'aile avec le COVID-19, et avait été repoussé de mars 2021 à une date indéterminée par Warner Media. Depuis, nous avons appris qu'il bénéficierait d'un lancement en simultané dans les cinémas étasuniens et sur HBO Max, mais n'avions pas pour autant de date de diffusion à nous mettre sous la dent. C'est désormais chose faite : la sortie nord-américaine de Mortal Kombat, ce sera pour le 16 avril 2021, une période pas si éloignée que ça de celle visée initialement.

Pour la France, nous sommes encore dans le flou, alors que les cinémas sont encore fermés pour cause de crise sanitaire. Nous pourrons nous faire une idée sur la qualité du projet dès le début de l'année prochaine : le producteur Todd Garner promet qu'un trailer sera dévoilé d'ici la mi-février.

