CINEMA : Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, trailer mouvementé et date de sortie pour la suite du film d'animation

Warner Bros. Animation avait connu un beau succès critique l'année dernière avec Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. Ce long-métrage dans le même style que les adaptations des comics de DC donnait une dimension inédite à la violence et à l'univers des jeux de combat de NetherRealm.

Le résultat a visiblement plu à tous les étages et une suite baptisée Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms a été commandée. Nous avons découvert il y a peu les personnages et les doubleurs qui rejoindront la bande, place désormais au trailer. Nos héros vont être assiégés par les forces ennemies de Shao Kahn, qui vont forcer Raiden et les siens à participer à un ultime Mortal Kombat qui va sceller le destin des royaumes. Les guerriers d'Earthrealm vont rejoindre l'Outworld pour défendre leur destin, alors que Scorpion recherche Kamidogu avant qu'il ne soit utilisé pour ressusciter l'Être Unique pouvant détruire tout l'univers.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms sera distribué par Warner Bros. Home Entertainment en VOD, Blu-ray et 4K Ultra HD via un Combo Pack à compter du 31 août 2021 aux États-Unis, et certainement peu de temps après en Europe. Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge est attendant disponible en Blu-ray à partir de 14,99 € sur Amazon.fr.

