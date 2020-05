CRITIQUE de Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, violent ou pas ?

♫ Mooooortaaaal Koooooombaaaaaat ♫





Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge est le tout premier film d’animation sur l’univers de la licence. Reprenant la trame scénaristique du premier jeu de 1992 d’Ed Boon et de John Tobias, où nous y retrouvons les principaux protagonistes.

Véritable retour aux sources, le fan de la licence ne pourra qu’apprécier le souci du détail et le respect du matériau d’origine.

Hanzo Hasahi est un guerrier valeureux du clan Shinrai Ryu. Quand ce dernier subit une attaque menée par le clan ennemi, il assiste, impuissant, au massacre des siens, au meurtre de sa femme et à l’exécution de son fils par Sub-Zero. Laissé pour mort, il se réveillera pourtant dans le NetherRealm, un royaume infernal, et se verra proposer un marché par le terrifiant Quan Chi. Devenu Scorpion, il n’aura dès lors qu’une obsession : assouvir sa soif de vengeance. Raiden, devenu Lord, est le protecteur du Royaume de la Terre. Le film commence lorsqu’il rassemble ses forces pour ce qui pourrait être le dernier tournoi « Mortal Kombat » entre les royaumes de la Terre et d’Outre-Monde. En effet, si les forces de Shao Kahn venaient à l’emporter encore une fois, il s’agirait de sa 10e victoire consécutive, alors synonyme d’envahissement de la Terre avec la bénédiction des Dieux Anciens.

Parmi les combattants retenus par Raiden pour sauver la Terre,il y a Liu Kang, un moine Shaolin, Sonya Blade, une militaire endurcie, et Johnny Cage, un acteur de cinéma persuadé qu’il est en plein tournage de film. Une fois arrivés sur l’île du Mortal Kombat, située au-delà du voile de la Terre, ils feront vite connaissance avec leurs adversaires et notamment Kano et le champion d’Outre-Monde, le surpuissant Goro et ses quatre bras. Mais loin de faire de cette quête une histoire secondaire, le long-métrage se focalise plus particulièrement sur l’énigmatique, mais ô combien charismatique Scorpion, et sur le rôle qu’il décide de jouer.

Véritable retour aux sources, le fan de la licence ne peut qu’apprécier le souci du détail et le respect du matériau d’origine. Nous y avons retrouvé de très nombreuses références à l’univers de la série à tous les niveaux, de l’affiche accrochée à un mur, aux autographes signés par la star de cinéma, en passant par les mini-jeux « Test your Might » et les personnages secondaires qu’il faut reconnaître. Les clins d’œil sont légion et toujours subtilement introduits. Comme attendu avec une franchise Mortal Kombat, le film est gore, donc violent et sanglant. Il s’adresse clairement à un public résolument averti avec une débauche de démembrements, d’hémoglobine, brisements d’os et autres mises à mort ne pouvant pas être plus explicites. Cette violence se retrouve aussi dans les dialogues. Le doublage français, très bon également, respecte bien la teneur originale des propos. La vulgarité de certains personnages tels que Sonya Blade tranche avec l’humour, parfois lourdingue, d’un Johnny Cage version Jean-Claude Van Damme à son apogée.

Pas le temps de respirer !





Concernant la réalisation, le character designer a opté pour un style « carré » et moderne se mêlant plutôt bien avec des arrière-plans riches en détails, parfois réalisés en images de synthèse. Le résultat est très réussi et ne dénote pas, mais la vraie force de ce film c’est clairement son animation. Et tout le monde sait à quel point les scènes de combat (si coûteuses à réaliser) peuvent vite être le maillon faible de ce genre de production. Sur ce point Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge s’en tire avec les honneurs ! Les affrontements sont particulièrement bien réalisés. Les animations sont excellentes, les plans sont nombreux, variés et se succèdent avec fluidité, tandis que l’action est incroyablement rythmée. Il y a les fameux ralentis « X-Ray », typiques de la licence lorsque les os se brisent, qui rendent bien à l'écran, ainsi que certaines Fatalities – véritables odes à la saga !

Le scénario amène les protagonistes à combattre dans des lieux qui donneront vie aux fameux stages du jeu vidéo. C’est un vrai plaisir pour l'aficionado de les redécouvrir ainsi. Plutôt court (1h20 seulement), le film ne souffre d’aucun temps mort. L’histoire défile tambour battant au rythme des combats jusqu’au générique final sans voir le temps passer.

Mortal Kombat Legends: Revenge of Scorpion a donc tout pour séduire les adeptes des jeux Mortal Kombat. Ses références multiples, ainsi que le respect de l’univers original, ne peuvent que satisfaire les amateurs. Ce long-métrage possède aussi suffisamment d’atouts, notamment liés à sa réalisation de grande qualité et au développement des personnages, pour convaincre un public étranger à la franchise. Et c’est sûrement là le tour de force de cette production de haut vol… En attendant une possible suite.

Note : 4 étoiles sur 5