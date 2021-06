CINEMA : Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, une suite du film d'animation avec de nouveaux Kombattants confirmée

Alors que le film live-action Mortal Kombat vient de sortir, et que l'esprit de la licence va se retrouver dans le long-métrage d'animation Injustice prévu pour cette année, DC a un autre projet sur le feu, et même bien avancé. Vous vous souvenez de Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, le projet en direct-to-video de Warner Bros. Animation ? Eh bien, il va avoir droit à une suite !



Image issue de Scorpion's Revenge

The Hollywood Reporter rapporte que Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms arrivera dès l'été 2021, directement en VOD et aussi en Blu-ray sur certains marchés. Son scénario n'est pas connu, mais le film d'animation sera mené par la même équipe, avec Ethan Spaulding à la réalisation, Jeremy Adams au scénario, Rock Morales, Jim Krieg et Sam Register à la production, et Ed Boon à la supervision.

Le doublage nous fera retrouver Joel McHale en Johnny Cage, Jennifer Carpenter en Sonya Blade, Jordan Rodrigues en Liu Kang, Patrick Seitz en Scorpion, Art Butler en Shang Tsung/Cyrax, Robin Atkin Downes en Shinnok/Reiko, Dave B. Mitchell en Raiden/Kintaro/Sektor, Ikè Amadi en Jax Briggs, Grey Griffin en Kitana/Satoshi Hasashi/Mileena et Fred Tatasciore en Shao Kahn. Steve Blum laissera sa place à Bayardo de Murguia pour donner vie à Sub-Zero, et ce dernier doublera également Kuai Liang. Le roster sera surtout agrandi par les entrées de Stryker et Smoke (Matthew Mercer), Kung Lao (Matt Yang King), le maître du clan Lin Kuei (Paul Nakauchi), Jade (Emily O'Brien) et D'Vorah (Debra Wilson).

