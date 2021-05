CINEMA : Injustice : Les Dieux sont parmi nous, le comics tiré du jeu vidéo bientôt adapté en film d'animation

Tout le monde connaît maintenant Injustice : Les Dieux sont parmi nous, le jeu de baston avec des héros de DC Comics par les créateurs de Mortal Kombat. Les fans espèrent d'ailleurs un Injustice 3 depuis longtemps, d'autant plus que nous ne savons pas ce que prépare NetherRealm pour son prochain projet. Ce n'est en revanche pas sur ce terrain que la licence fait parler d'elle cette semaine.

Vous l'ignoriez peut-être, mais Injustice : Les Dieux sont parmi nous a eu droit à son comics en 2013, faisant office de préquelle au jeu vidéo. Après tout, quoi de plus logique pour une expérience elle-même venue de la bande dessinée. Le succès est au rendez-vous, à tel point que les publications les plus récentes datent du début de l'année. DC Comics a ainsi décidé de capitaliser sur cette réussite pour maintenant proposer un long-métrage d'animation inspiré de la franchise Injustice, et plus particulièrement dudit comics.



Il rejoindra la longue liste des films d'animation DC, qui comporte un tas de projets comme Superman: Red Son et Batman: Soul of the Dragon. Cette année, nous aurons d'ailleurs droit à Batman: The Long Halloween, Part One, le 22 juin en VOD et en Blu-ray aux États-Unis, et Part Two le 27 juillet, également à la demande et en physique outre-Atlantique. Et à l'occasion de la sortie d'un trailer pour cette seconde partie, Warner Bros. a donc glissé que le Blu-ray contiendrait « un aperçu du prochain film d'animation de DC, Injustice ». Aucun visuel, scénario ou même titre n'a été lâché pour le moment, et il faudra peut-être attendre cet été pour en voir plus, mais pour les fans du jeu vidéo comme du comics, il y a de quoi être intrigué.

