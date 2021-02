CINEMA : Batman: Soul of the Dragon, le film d'animation arrive bientôt en DVD et Blu-ray

Possédant déjà de nombreux films à son actif comme la trilogie de Christopher Nolan ou le nouveau long-métrage à venir avec Robert Pattinson, le célèbre Chevalier Noir de DC Comics ne s’éloigne jamais vraiment des projecteurs. Bonne nouvelle donc pour les fans de Batman, le film d’animation Batman: Soul of the Dragon débarque très bientôt en DVD et Blu-ray.

Le film suit les aventures de Bruce Wayne dans les années 1970. En effet, le Chevalier Noir, mais également aussi Bronze Tiger, Lady Shiva et Richard Dragon ont tous été entraînés par le même maître d’arts martiaux. Ces derniers devront donc s’allier afin de faire face à une menace de grande ampleur. Voici plus en détail le synopsis du long-métrage :

Batman, Bronze Tiger, Lady Shiva, et Richard Dragon... En plus d'être parmi les personnages les plus charismatiques de l'univers DC, ils ont quelque chose d'autre en commun... Dans cet autre univers de Bruce Timm, on apprend qu'ils ont tous étudié avec le même maître d'art martiaux qui a disparu il y a des années dans des circonstances mystérieuses. Quand une relique maudite que l'on croyait détruite par leur maître refait surface, Batman se retrouve dans une ultime confrontation de Kung-Fu avec ses anciens camarades de classe pour récupérer cet objet qui, entre de mauvaises mains, pourrait mettre fin à tout...

Batman: Soul of the Dragon est attendu pour le 17 février prochain. Le DVD vous coûtera 9,99 €, tandis que le Blu-ray sera au prix de 14,99 €. Ce dernier contiendra quelques bonus comme un aperçu du prochain film d'animation de DC. Batman: Soul of the Dragon est déjà disponible en précommande sur Amazon.