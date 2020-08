CINEMA : The Batman, un premier teaser trailer sombre et énigmatique qui suscite l'envie

L'évènement DC FanDome de ce week-end était attendu au tournant par les fans et a bien tenu ses promesses concernant les annonces de jeux vidéo et celles liées aux futurs longs-métrages de l'écurie. The Batman de Matt Reeves nous avait donné rendez-vous avec un logo et une magnifique affiche, mais nous n'en attendions pas plus que ça, le tournage n'ayant pas été achevé. Et pourtant, c'est bel et bien une première bande-annonce teaser de plus de deux minutes qui y a été diffusée !

L'incarnation du personnage par Robert Pattinson devra affronter Edward Nashton, un Homme-mystère (The Riddler) aux méthodes bien violentes et qui n'aime guère le mensonge, incarné par Paul Dano. Ça tombe bien, car le justicier de la nuit, encore en pleine construction psychologique et emplie de vengeance, n'ira pas de main morte dans sa manière de violenter les criminels, en témoigne le passage à tabac de ce qui a tout l'air d'être un sbire du Joker. Sinon, Selina Kyle campée par Zoë Kravitz, Jeffrey Wright dans le rôle de James Gordon et la nouvelle Batmobile font des apparitions remarquées dans ce premier aperçu en mouvement.

Le casting fera aussi apparaître à l'écran Carmine Falcone alias le Romain (John Turturro), le procureur général de Gotham Gil Colson (Peter Sarsgaard), l'officier Stanley Merkel (Barry Keoghan), une candidate aux élections municipales nommée Bella Reál (Jayme Lawson), le Pingouin Oswald Cobblepot (Colin Farrell) et bien sûr Alfred (Andy Serkis).

The Batman est attendu le 1er octobre 2021 dans les salles obscures, une année qui devrait donc ravir les fans de la Bat Family puisque le jeu Gotham Knights y est également attendu.