CINEMA : The Batman voit sa date de sortie repoussée, du changement pour The Flash et Shazam! 2 en 2022

La crise du COVID-19 va avoir des effets sur le long terme dans le secteur culturel, à tel point que des projets qui ne verront pas le jour avant l'année prochaine décalent déjà leur calendrier. C'est le cas de The Batman, le film de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle-titre. Le tournage battait son plein en Écosse quand la crise a commencé, mais la production a vite été arrêtée pour préserver la santé des équipes et respecter les règles de distanciation imposées là-bas. Et contrairement aux longs-métrages déjà captés, même si une partie des plans sont déjà dans la boîte, impossible de réellement faire avancer le projet à domicile, alors le planning de Warner Bros. Pictures s'en retrouve forcément impacté.

D'une sortie au 25 juin 2021, The Batman est repoussé au 1er octobre 2021 aux États-Unis, et verra certainement le jour dans ces eaux-là en France. Le diffuseur en profite pour mettre à jour tout son calendrier sur le long-terme, en avançant par exemple The Flash du 1er juillet 2022 au 3 juin de la même année, et en repoussant Shazam! 2 du 1er avril au 4 novembre 2022.



Sinon, pour être complet, King Richard avec Will Smith est reporté du 25 novembre 2020 au 19 novembre 2021, le film sur Elvis Presley avec Tom Hanks par Baz Luhrmann est décalé du 1er octobre 2021 au 5 novembre de la même année, The Many Saints of Newark, préquelle de The Sopranos, glisse du 25 septembre 2020 au 12 mars 2021, et le film de science-fiction de Lisa Joy, Reminiscence, avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson et Thandie Newton est daté au 16 avril 2021, lui qui était vaguement prévu pour cette année-là jusqu'à présent. Comme ça, vous savez tout.

