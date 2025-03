CINEMA : The Legend of Zelda, Nintendo lâche la date de sortie du film l'air de rien

Après le succès de l'excellent Super Mario Bros. Le Film, qui aura droit à une suite toujours signée Illumination Studios, prévue pour l'année prochaine, Nintendo a également décidé de décliner l'une de ses autres licences phares au cinéma, The Legend of Zelda. Nous l'avions appris en novembre 2023 au détour d'un communiqué de presse. Ce projet en live-action signé Arad Productions et qui bénéficiera du soutien de Sony Pictures n'a depuis pas vraiment refait parler de lui... jusqu'à ce vendredi.

Au lendemain du Nintendo Direct et alors que la fin de son année fiscale approche, la firme de Kyoto a tout simplement décidé d'annoncer la date de sortie de ce film The Legend of Zelda et pas de n'importe quelle manière. C'est via l'application Nintendo Today! qui vient d'être d'être lancée (et n'est pas compatible avec les appareils n'étant pas à minimum sous Android 9 ou iOS 16.0) que l'annonce a été effectuée, soit une manière de dire aux joueurs qu'il y aura du lourd dessus et les inciter à la télécharger.

Les réseaux sociaux ont tout de même encore de beaux jours devant eux et c'est notamment via Wario64 que nous apprenons donc que le lancement est prévu mondialement le vendredi 26 mars 2027, donc sans doute au moins une semaine avant en France.

En attendant, le dernier jeu en date de la licence, The Legends of Zelda: Echoes of Wisdom, est vendu 43,99 € sur Amazon et chez Cdiscount.

Lire aussi : CINEMA : The Legend of Zelda, un film live inspiré par un maître de l'animation japonaise