CINEMA : Uncharted, Matrix 4, The Batman, The Witcher, le tournage des films et séries à l'arrêt à cause du coronavirus

Quand les cinémas ont commencé à fermer dans certains pays pour éviter la propagation du coronavirus COVID-19, les distributeurs ont pris la décision de repousser la sortie de plusieurs films : Sans un Bruit 2, Mourir peut attendre, Fast & Furious 9, Mulan, Les Nouveaux Mutants et bien d'autres verront ainsi leur diffusion retardée de plusieurs mois.

Les mesures internationales se sont depuis renforcées dans certains pays, et ce ne sont plus seulement les réunions publiques qui sont déconseillées ou interdites, mais tout simplement tous les exercices de professions non essentielles. En ce sens, beaucoup de tournages en cours ou imminents ont été repoussés.

Marvel Studios a pris la décision d'arrêter les prises de vue de Loki, WandaVision et Le Faucon et le Soldat d'Hiver, tandis que la préproduction des autres séries Disney+ va se poursuivre en télétravail. Le tournage de la saison 2 de The Witcher a aussi été stoppé depuis dimanche, à l'instar de tous les programmes de Netflix en cours de tournage aux États-Unis et au Canada. En Nouvelle-Zélande, Amazon n'a pour le moment arrêté de filmer sa série Le Seigneur des Anneaux que pour deux semaines, mais la situation pourrait bien évidemment changer. Peaky Blinders, The Walking Dead, Fargo, Atlanta et bien d'autres sont dans des cas similaires.

Au cinéma, Jurassic World: Dominion est loin d'être le seul à avoir vu son tournage interrompu. Matrix 4, Les Animaux Fantastiques 3, The Batman, Shang-Chi, La Petite Sirène et bien d'autres ont vu leurs équipes être notifiées de rentrer chez elles pour des périodes variées. Dans la même lignée, Uncharted, qui devait enfin voir son tournage débuter entre la fin mars et début avril, a repoussé son planning de six semaines, alors que Mission Impossible 7, qui aurait dû débuter ses prises de vue dans trois semaines en Italie, a tout retardé jusqu'à nouvel ordre.

Si la situation ne dure pas trop dans le temps, cela pourrait ne pas avoir d'impact sur la sortie de certains projets, souvent prêts bien avant leur première diffusion. En revanche, si les mesures de distanciation sociale se prolongent, ou pour les productions au calendrier serré, le calendrier pourrait être chamboulé, obligeant les distributeurs à revoir entièrement leurs plans sur le court et le long terme.