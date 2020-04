CINEMA : The Last of Us, Nolan North s'intéresse davantage à la série HBO qu'au film Uncharted

Nolan North, acteur pas mal actif dans le monde vidéoludique, a au cours de ces années pris l’apparence de nombreux personnages emblématiques du jeu vidéo. L’un de ses rôles les plus connus ? Sans aucun doute celui de Nathan Drake, le protagoniste de la série Uncharted de Naughty Dog. Après une vie passée à doubler ce héros déjanté, il est évident que ce grand monsieur soit devenu en quelque sorte friand de Drake et de ses aventures. Même si aucun nouvel épisode de la série n’a été annoncé à l’heure actuelle, nous pouvons d’ores et déjà trouver du réconfort en sachant qu’un film est actuellement en production.

Prévu pour 2021, le film Uncharted mettra en vedette Tom Holland dans le rôle du jeune Nathan Drake, et Mark Wahlberg dans la peau de Sully. Bien qu’il ne joue aucun rôle dans ce long-métrage, il est facile de penser à quel point Nolan North doit être excité de voir Nate sur grand écran. Cependant, son cœur penche plus de l'autre côté... En effet, lors de son apparition sur la chaîne YouTube Retro Replay, l'acteur a révélé qu’il était beaucoup plus intéressé par l’adaptation de The Last of Us.

Le fait qu'ils fassent The Last of Us en série est un meilleur choix que d'en faire un film. Et avoir Craig Mazin, qui a fait Chernobyl, est la cerise sur le gâteau pour faire avancer les choses comme il faut. Je pense que c'est excitant. Par ailleurs et pour être honnête, je suis beaucoup plus excité à ce sujet que je ne le suis pour le film Uncharted. J'aime beaucoup Mark Wahlberg, mais je ne le vois pas en Sully.

North a ensuite poursuivi l’interview en stipulant qu’une série télévisée pouvait mieux raconter l'histoire d'un jeu vidéo qu'un film. En effet, condenser une œuvre vidéoludique de 15-20 heures en un long-métrage de deux heures est un grand exploit, même si, dans le cas d'Uncharted, il devrait s'agir d'une intrigue sans précédent.