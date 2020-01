CINEMA : Uncharted, la date de sortie du film logiquement repoussée

Cela fait des années que nous entendons parler d'un long-métrage Uncharted, mais le projet n'a toujours pas été lancé.



Sony Pictures n'arrive en effet pas à accorder ses violons avec les scénaristes et réalisateurs, un sixième directeur ayant ainsi quitté le projet avec le départ de Travis Knight en décembre. Il espère cependant rebondir vite en s'accordant les faveurs de Ruben Fleischer, l'homme derrière Bienvenue à Zombieland, Venom et Gangster Squad. En attendant de signer les contrats, de finaliser la préproduction et de planifier le tournage selon le calendrier de Tom Holland, toujours en piste pour incarner Nathan Drake, Sony Pictures se voit logiquement obligé de repousser la date de sortie officielle du film.

Le long-métrage était toujours calé pour le 18 décembre 2020, un planning intenable alors qu'aucun plan n'a encore été tourné. Il a été reporté de quelques semaines, au 5 mars 2021, une date finalement pas si éloignée qui prouve que le processus créatif devrait s'accélérer dans les prochaines semaines. Si tout se passe selon les plans du producteur, ce qui est loin d'être garanti à la vue du passif du projet, nous devrions rapidement connaître au moins le nom du nouveau réalisateur, voire ceux du casting.

