CINEMA : Uncharted, Sony veut le réalisateur de Venom et Zombieland

Pour le plus grand plaisir des fans du Marvel Cinematic Universe, Tom Holland va reprendre son rôle de Spider-Man, mais cela pose quelques soucis concernant le planning du film Uncharted, dans lequel il incarnera Nathan Drake. Résultat, Travis Knight a dû quitter le projet, c'est le sixième réalisateur affilié au projet à partir.

Sony Pictures ne compte cependant pas abandonner son adaptation et d'après Deadline, la firme voudrait mettre la main sur Ruben Fleischer. Ce dernier a récemment réalisé deux films distribués par Sony, Venom et Retour à Zombieland, qui sont loin d'être des chefs d'œuvres... Le réalisateur a également été derrière la caméra pour Gangster Squad, 30 minutes maximum et Bienvenue à Zombieland, aucun de ces longs-métrages n'ont réellement brillé par leur mise en scène, même s'ils restent plaisants à regarder dans l'ensemble.

Pour rappel, le film Uncharted s'inspirera des personnages créés par Naughty Dog et nous retrouverons Tom Holland incarnant un jeune Nathan Drake, tandis que Mark Wahlberg jouera le rôle de Sully.