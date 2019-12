CINEMA : Uncharted, le 6e réalisateur Travis Knight sur le départ à cause de Tom Holland

Décidément, la préproduction du film Uncharted de Sony est tout autant une aventure que les jeux de Naughty Dog. Le projet d'adaptation date de plusieurs années, et des réalisateurs, il y en a eu d'attachés à son élaboration : David O. Russell, Seth Gordon, Joe Carnahan, Shawn Levy, Dan Trachtenberg, et plus récemment Travis Knight, derrière la caméra pour Bumblebee l'année dernière. Mais il y a encore du changement.

Comme le rapporte Deadline, Travis Knight serait désormais écarté du film Uncharted, à cause d'un problème de planning. L'acteur Tom Holland, qui incarnera un jeune Nathan Drake, est en effet très occupé avec son rôle de Spider-Man, obligeant Sony à changer de réalisateur et à changer la date de sortie du film d'aventure, avec toujours Mark Wahlberg au casting.

Désormais, Sony serait ainsi à la recherche d'un nouveau réalisateur pour le film Uncharted, le septième depuis l'annonce du projet...