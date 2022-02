CINEMA : Jak and Daxter, le réalisateur d'Uncharted annonce travailler sur une adaptation

C'est la semaine prochaine que nous saurons si PlayStation Productions et Sony Pictures ont réussi leur pari de transformer la licence Uncharted en film d'action cinématographique. En tout cas, les producteurs, Naughty Dog et le réalisateur Ruben Fleischer (Zombieland, Venom) semblent s'être bien entendus, car ils sont prêts à remettre le couvert.

Et ce ne serait visiblement pas pour une suite d'Uncharted, mais plutôt pour une adaptation de Jak and Daxter, autre licence culte de Naughty Dog (après tout, The Last of Us a déjà prévu d'être décliné en série). Interrogé sur son avenir par DigtalTrends, Ruben Fleischer a déclaré qu'il planchait sur un projet cinématographique autour de la franchise.

Je travaille actuellement sur Jak & Daxter, une version de celui-ci, pour PlayStation, ce qui, je pense, serait un truc vraiment cool auquel donner vie.

Nous n'en savons pas plus pour l'heure... Film ou série ? Simple idée ou contrat déjà signé ? Avec de l'animation totale ou simplement des images de synthèse ? Toujours est-il que vu le temps qu'Uncharted a mis à se concrétiser, et vu le nombre de réalisateurs qui ont été nommés avant le début du tournage, il faut certainement prendre cette volonté avec quelques pincettes, surtout que Ruben Fleischer a déjà une adaptation du roman The Regional Office Is Under Attack dans ses cartons. Croisons les doigts pour que, si Jak and Daxter au cinéma ou sur le petit écran il y a, cela marque aussi un retour de la saga sur nos consoles.

