CINEMA : Uncharted, une affiche inédite et 2 vidéos pleines de cascades de haute voltige

Entre les bandes-annonces, les affiches et les extraits, nous commençons à bien connaître le film Uncharted. À moins d'un mois de sa sortie, Sony Pictures a cependant envie de faire parler de l'adaptation cinématographique de la franchise de Naughty Dog, et c'est pourquoi il vient de sortir une nouvelle flopée de visuels publicitaires.



Déjà, nous avons droit à un poster inédit centré sur Nathan dans la fameuse scène de chute libre depuis un avion-cargo, directement inspirée de Uncharted 3 : L'Illusion de Drake. Ce moment clé est d'ailleurs évoqué dans une première vidéo behind the scenes où Tom Holland explique qu'elle a mis environ 5 semaines à être tournée, et qu'il s'agit probablement de la séquence d'action la plus dure qu'il ait eu à jouer.

Le deuxième making of diffusé cette semaine nous montre aussi des passages du tournage, et plus particulièrement des cascades, en les reliant aux plans conservés dans le montage final.

Voilà qui devrait faire saliver les aficionados de la licence. Le long-métrage arrivera ce 16 février 2022 dans les salles de cinéma en France.

Lire aussi : BON PLAN sur Uncharted: Legacy of Thieves Collection, un jeu acheté, une place pour le film Uncharted offerte !