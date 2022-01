BON PLAN sur Uncharted: Legacy of Thieves Collection, un jeu acheté, une place pour le film Uncharted offerte !

Sony Pictures va enfin sortir son film Uncharted ce 16 février au cinéma en France. Et il va aussi nous proposer de découvrir ou redécouvrir Uncharted 4: A Thief's End et Uncharted: The Lost Legacy sur PS5 via Uncharted: Legacy of Thieves Collection, une compilation améliorée à paraître ce 28 janvier.

Si vous avez prévu d'acheter la collection au format numérique, ou de bénéficier de la mise à niveau à 10 € si vous possédez déjà l'un des deux titres seulement sur PS4, bonne nouvelle. Toute acquisition ou mise à niveau via le PlayStation Store avant le 4 février à 8h59 vous permettra d'obtenir gratuitement une place de cinéma pour voir Uncharted dans n'importe quelle salle, via le Chèque Cinéma Universel !

13 ans et plus, France uniquement. Disponible pour l'achat ou la mise à niveau d'Uncharted: Legacy of ThievesCollection sur le PlayStation Store. L'offre se termine le 04/02/22 à 8h59 CET. Code cadeau valable pour un Chèque Cinéma Universel dans tous les cinémas de France. Code cadeau envoyé par e-mail après la date de clôture à l'adresse fournie lors de la création du compte pour le PSN™. Conditions générales : https://www.playstation.com/legal/uncharted-movie-ticket-offer-terms-and-conditions/

Les joueurs ayant acheté Uncharted 4: A Thief’s End, Uncharted: The Lost Legacy, ou le pack numérique Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy, ont la possibilité de payer EUR 10 pour faire une mise à niveau vers Uncharted: Legacy of Thieves Collection. La mise à niveau sera disponible à partir du 28 janvier 2022.