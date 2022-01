CINEMA : Uncharted, un nouveau poster officiel qui sent bon l'aventure

Il va être difficile de se faire une idée de ce que vaut l'adaptation cinématographique d'Uncharted avant de l'avoir vue. Pour le moment, les premières bandes-annonces témoignent d'une mise en scène traditionnelle, qui pourrait en faire un bon film d'aventure pour bien débuter l'année.

En revanche, le premier poster officiel criard n'avait pas convaincu. Il y a peut-être un peu de mieux avec la seconde affiche présentée ce jour. Elle fait dans la classique en intégrant dans un décor paradisiaque et inquiétant les bustes des personnages principaux : Nathan Drake (Tom Holland), Sully (Mark Wahlberg), Chloe Frazer (Sophia Ali), Braddock (Tati Gabrielle) et le possible vilain anonyme campé par Antonio Banderas. À vous de juger ce visuel, déjà plus intéressant que le précédent.

La date de sortie d'Uncharted, c'est toujours pour le 16 février 2022 dans les salles de cinéma en France. Avant cela, nous pourrons nous procurer Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur PS5, lui qui peut être précommandé pour 49,99 € sur Amazon.fr.



