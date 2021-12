CINEMA : Uncharted, une nouvelle affiche officielle pas très belle pour le film de 2022

C'est une grande journée pour Tom Holland, alors que Spider-Man: No Way Home débarque enfin en salles dans de nombreux pays, dont la France. Mais c'est un autre de ses projets très attendu dont nous vous parlons ici : Uncharted, l'adaptation cinématographique de la saga de Naughty Dog.

Le jeune acteur y campera Nathan Drake, et nous avons récemment pu le voir dans son rôle grâce à une bande-annonce. Nous le retrouvons maintenant sur une affiche inédite (dévoilée par Fandango) aux côtés de Mark Wahlberg, qui sera lui son mentor Sully. La mise en scène est très sobre, alors qu'ils posent devant l'épave d'un bateau ancien... Le scénario officiel n'est pas encore connu, mais le premier trailer semblait indiquer que le duo allait partir sur un trésor en lien avec l'explorateur Ferdinand Magellan : il s'agit peut-être de l'un des navires.

Espérons tout de même que Sony Pictures dégaine un plus beau poster principal d'ici la sortie, le cadre très pauvre et l'éclairage sombre ne risquant pas de rendre ce visuel très populaire. La date de sortie de Uncharted est prévue pour le 16 février 2022 en salles en France, et d'ici là, vous pourrez vous procurer Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur PS5, lui qui est disponible en précommande pour 49,99 € sur Amazon.fr.