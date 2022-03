Le Visiteur du Futur : nouvelle date de sortie et première affiche pour le film mettant fin à la web-série

Rares sont les web-séries à avoir eu l'envie et le droit de passer par la case la télévision, et encore moins au cinéma. Ce sera pourtant bientôt le cas de Le Visiteur du Futur, la web-série française entre comédie et science-fiction de Raphaël Descraques qui le met en scène, alors qu'il rencontre un voyageur temporel joué par Florent Dorin voulant empêcher la fin du monde.

Après 2 saisons à succès, elle en a connu 2 autres sur le petit écran grâce à France Télévisions. L'équipe veut maintenant mettre un possible point final à l'aventure de la plus belle des manières : un long-métrage, en gestation depuis des années. Il a pu se concrétiser l'année dernière avec un tournage dans notre beau pays, avec notamment Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux,Raphaël Descraques, Simon Astier, Slimane-Baptiste Berhoun, Mathieu Poggi, Ludovik, Audrey Pirault, Vincent Tirel, Assa Sylla et Lénie Cherino au casting.

Double bonne nouvelle pour les fans : la première affiche montrant le fameux Visiteur du Futur de dos face à l'Apocalypse vient d'être dévoilée et, surtout, la date de sortie a été avancée. Un temps prévue pour le 12 octobre, elle est désormais calée au 7 septembre 2022. Il nous tarde maintenant de voir une bande-annonce pour apprécier les moyens mis dans le projet : croisons les doigts pour que la distribution et le public soient au rendez-vous.

Pour les retardataires, l'intégrale de la série est disponible en DVD à partir de 22,50 € sur Amazon.fr.