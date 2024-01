Palworld : une date de sortie toute proche et une bonne nouvelle pour le Pokémon-like avec des armes

Depuis un moment déjà, Pocketpair (Craftopia) développe Palworld, un jeu de survie multijoueur en monde ouvert avec des créatures à capturer pour les faire combattre. Mais, il y a un twist par rapport à la franchise Pokémon : ces monstres sont capables d'utiliser des outils pour bâtir des structures, travailler et même s'affronter avec des armes à feu, tout comme le héros humain que nous incarnerons.

Un titre pour le moins atypique qui se laissera approcher très prochainement. La date de sortie de Palworld est fixée au 19 janvier 2024 en Early Access sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Les joueurs pourront donc découvrir le jeu en accès anticipé avec déjà une centaine de monstres, 350 objets et 70 types de constructions, mais surtout, il sera directement rajouté dans le PC/Xbox Game Pass.

Pocketpair promet de publier rapidement la roadmap avec un an de mises à jour régulières pour rajouter du contenu, notamment du PvP, du cross-play, des langues additionnelles et bien sûr de nouveaux Pals.

En attendant de découvrir Palworld sur PC et Xbox la semaine prochaine, vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate à partir de 13,99 € par mois via Amazon, Cdiscount et la Fnac.